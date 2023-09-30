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Hadise unutamadığı ilk aşkını anlattı!

Sessiz sedasız nikâh masına oturduğu Mehmet Dinçlerler'den olaylı şekilde beş ayda boşanan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın" diyerek, parçanın hikayesini paylaştı. Ünlü isim, ilk aşkından, "20 sene önce ilk bakışta aşık oldum. Unutamadığım, kalbimde hep özel kalacak kişi" sözleriyle bahsetti.

Ekleme: 30.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Hadise, yeni parçası Sevmiyo'yu sosyal medya hesabından paylaştı. İddialı sahnelerin yer aldığı klipte, 37 yaşındaki popçunun erkek partneriyle cesur görüntüleri dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN İTİRAFLAR

Takipçilerinden olumlu ve olumsuz birçok yorum alan Hadise, şarkının bir anlamı olduğunu vurgularken, Sevmiyo'nun hikayesini anlattı.

"BENİ TANIMLAYAN İLK AŞKIM"

Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın. Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim. Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi. 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım. Bana 'Hiç aşık oldun mu?' diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.

Hadise unutamadığı ilk aşkını anlattı!

"SEYAHATLERİMİZİN BİLETLERİNİ BİLE TUTTUM"

"Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor. Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte Sevmiyo o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı."

"SEVMİYO BÖYLE BİR HİKAYEYE ŞAHİTLİK ETTİ"

Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım. Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim. Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, Sevmiyo böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı. Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi. Sevmekten yorulup dinlenmek gibi. Hem korkup, hem delicesine istemek gibi. Aşk gibi. Sıcak bir yaz gibi.

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