Gökhan Özen hayranlarını yağmur durduramadı!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, unutulmaz bir geceye sahne oldu. Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, ikinci kez çıktığı Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde biletleri yine sold out oldu.

Akşamüstü saatlerinde ansızın bastıran ve İstanbul Avrupa yakasında hayatı felç eden yağmura aldırış etmeyen Gökhan Özen hayranları, konser alanını hınca hınç doldurdu.Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu. Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği 'Duman Gözlüm', 'Seni Kimler Aldı', 'Ne Farkeder' gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi. Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden dört kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.Kuruçeşme Açıkhava'daki ilk iki konserinin tüm biletlerinin tükenmesi üzerine istek üzerine üçüncü konsere de 'Evet' diyenj Gökhan Özen, 28 Ekim'de yeniden sevenleri ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da buluşacak.