Büşra Pekin sın hali dikkat çekti!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Büşra Pekin, bir kez daha değişimiyle magazin gündemine geldi.

Spor ile 15 kilo verince bambaşka bir görünüme kavuşan Büşra Pekin, daha sonra ünlüler dünyasından birçok isim gibi estetik modasına uyup, bıçak masasına yatmıştı.Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan 41 yaşındaki oyuncu, son halini Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden oyuncuya binlerce beğeni gelirken, Pekin'in son halini beğenmeyenler de oldu."BÜŞRA PEKİN DEĞİL SANKİ""Artık tanıyamıyoruz", "Siz kimsiniz", "Bence doğal hali daha güzel", "İsmi yazmasa tanıyamadım" ve "Ɓüşra Pekin değil sanki" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.