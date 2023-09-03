İzel-Çelik-Ercan sahnede!

Fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan'ın üyelerinden Ercan Saatçi, "Bugün kaçıncı konsere çıkacağımızı bilmiyorum. 31 yıl aradan sonra yeni yeni ısınıyoruz. Çok genç hissediyoruz. Bizi izlemeye gelenler öyle hissettiriyor. Şarkı söylemeye başlıyoruz ve herkes eşlik ediyor. Bu bizim için büyük bir kıvanç" dedi.Röportaj sonrası sahneye çıkan üçlü, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, konser alanını dolduran misafirleriyle hep beraber söyledi.İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen Yasemin Sakallıoğlu, Ercan Saatçi'nin davetiyle sahneye çıktı. Sakallıoğlu, sahnede Sezen Aksu'nun 'Geri Dön' şarkısını seslendirdi.