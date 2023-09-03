  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayal Köseoğlu'ndan blumia itirafı

Oyuncu Hayal Köseoğlu katıldığı bir YouTube programında yıllar önce nasıl kilo verdiğini açıkladı.

Ekleme: 3.09.2023 - 01:25 Güncelleme: 3.09.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu ve Mahkum gibi dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"5 ayda 36 kilo verdim"

“Lisede bir çocuğa aşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim" diyen oyuncu blumia itirafında da bulundu.

"Zayıflayınca sevgili olduk"

"Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum" diyen Hayal Köseoğlu, "Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” itirafında bulundu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da hastalıkla mücadelesini giydiği bir kıyafet üzerinden şu sözlerle anlatmıştı:

"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, "en iyisi" olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli.

İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor.

Üzerimde akrilik boyayla "eating disorders are not cool" yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de "bugün hiçbir şey yemedim ya" demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz.

"Benim için kıymetliydi"

Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım."
İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
Denizli'de 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
Teröristlerin korkulu rüyası 'ATAK' milli silahına kavuşuyor: Tarih verildi
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz
Başkan Erdoğan, Teknofest'te açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor