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Dilan Çiçek Deniz'e yanıt verdi

Dilan Çicek Deniz'le aynı mekanda görüntülenen Oğuzhan Koç, kendisini tanımadığını söyleyen güzel oyuncuya gönderme yaptı.

Ekleme: 3.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 3.09.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından isyan etmişti.

"Hiç tanımıyorum"

"Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile" sözleriyle açıklamasına başlayan oyuncu devamında "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

"Beni tanıyanlar"

Oğuzhan Koç sosyal medyada konser paylaşımı yaparak güzel oyuncuya "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notuyla göndermede bulundu.
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