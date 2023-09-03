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Ailesi için lokma döktürdü

Yaz aylarında sık sık Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülenen sanatçı Yonca Evcimik, vefat eden anne ve babasının hayrına vatandaşa lokma dağıttı.

Ekleme: 3.09.2023 - 01:21 Güncelleme: 3.09.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti.

Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, son olarak yine ailesiyle gündeme geldi.

Yonca Evcimik, annesi Kadriye ile babası Kenan Evcimik için kurulan tezgahta lokma döktürdü.

Babasını 36 yıl önce kaybetti

Vatandaşlara lokma dağıtan Evcimik, annesini 2 yıl önce, babasını da 36 yıl önce kaybettiğini söyledi.

"Ömrümüz yettiğince her sene döktüreceğiz"

Her yıl 1 Eylül'de böyle bir hayır işlediğini ifade eden Evcimik, "Annemi 5 Ağustos'ta, babamı da 30 Eylül'de kaybetmiştim.

Bunun ortasında 1 Eylül'de her sene lokma döktürme kararı almıştım. Geçen sene de buradaydık. Ömrümüz yettiğince her sene döktüreceğiz." dedi.

Ailesi için lokma döktürdü




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