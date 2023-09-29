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Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk iddialarına yanıt!

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı videoyla birlikte aşk iddialarını gündeme getirmişti. Hakkında sürekli Cavadzade ile aşk haberi çıkan ve eski eşi Melis İşiten ile tekrardan barışacağıyla gündeme gelen Kaygılaroğlu, iddialara son noktayı koydu.

Ekleme: 29.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Nesrin Cavadzade "Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutlamıştı. İkilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düşmüştü:

Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk iddialarına yanıt!

Videoada Bora Akkaş'ın da Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırması da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk iddialarına yanıt!

İDDİALARA YANIT VERDİ

Hakkında sürekli Nesrin Cavadzade ile aşk haberi çıkan ve eski eşi Melis İşiten ile tekrardan barışacağına dair haberlerle de gündem olan Kaygılaroğlu, iddialara yanıt verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk iddialarına yanıt!

"NESRİN BENİM ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

Kaygılaroğlu, "Nesrin benim çok iyi arkadaşım. Melis de öyle. Melis ile bir çocuğumuz var sürekli irtibat halindeyiz. Bizim de hoşumuza gidiyor ailecek vakit geçirmek" diyerek aşk olmadığını dile getirdi.

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