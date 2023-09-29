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Tüm gece birlikte eğlendiler!

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Edis, önceki akşam Karaköy'de bir mekan çıkışı aracının içinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, mekanda birlikte eğlendiği kız arkadaşı ile ayrı ayrı çıktı. Yüzünün görünmesini istemeyen Edis'in kız arkadaşının telaşı dikkat çekti.

Ekleme: 29.09.2023 - 08:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü popçu, "Çok görüşemiyoruz sizlerle. Çünkü ben dışarıya çok çıkmıyorum hep stüdyodayım. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. İş ne derse onu yaşıyorum" demişti.

"TEK KAÇAMAK O OLDU"

Yunanistan'a giderken uçakta bir hayranı tarafından fotoğrafı çekilen şarkıcının "Yunanistan'dan ev alacağı" haberleri çıkmıştı. Söz konusu iddiaya açıklık getiren Edis, "İki günlük gittim, Tek kaçamak o oldu yani. Tatil yapmak kadar da normal bir durum yok. Uçakta fotoğraf çektiler diye bir şey olmasına da gerek yok. Orada kim çekmiş olabilir, ona kızdım. Sürekli yurt dışına gidiyorum. Arkadaşlarımızla bir yer seçip, sürekli orda buluşuyoruz. Sık sık gidiyorum ve tek gidiyorum" açıklamasını yapmıştı.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR!

Ünlü şarkıcı Edis önceki akşam Karaköy'de bir mekan çıkışı aracının içinde görüntülendi. Edis mekanda birlikte eğlendiği kız arkadaşı ile ayrı ayrı çıktı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Yüzünün görünmesini istemeyen Edis'in kız arkadaşı başka bir araca binerek Karaköy’ den ayrıldı. Edis ise birlikte eğlendiği kız arkadaşı ile ilgili soruları yanıtsız bırakarak aracı ile ayrıldı.

Tüm gece birlikte eğlendiler!
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