Hayranları şokta! Dilan Polat Instagram hesabını kapattı mı? Şirketleri hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Eşi Engin Polat ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Dilan Polat sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor. Lüks yaşantıları ile göz önünde olan Dilan Polat ve Engin Polat son dönemde büyük bir üne kavuştu.Dilan Polat ve Engin Polat birbirlerine aldıkları pahalı hediyeler ve yaptıkları sürprizler ile dikkat çekerken son günlerde sık sık gündemde yer alıyorlar.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Polat 7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını kapattı.Dilan Polat'ın Instagram profiline girmek isteyenler "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor." notuyla karşı karşıya kaldı.