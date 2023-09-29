Harry Potter'ın yıldızı anne oldu!

Oyunculuk kariyerine 2002'den itibaren sekiz filmlik bir seri olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen 'Harry Potter'ın ilk filminde henüz bir çocuk oyuncuyken başlayan Bonnie Wright, ilk çocuğunu kucağına aldı.CİNSİYETİNİ VE ADINI AÇIKLADI2022'de Andrew Lococo ile dünyaevine giren 32 yaşındaki oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı."MERHABA DEYİN"Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraf ile duyuran Bonnie Wright, "Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin" ifadelerini kullandı."OĞLUMUZLA BÜYÜK BİR AŞK YAŞIYORUZ"Bonnie Wright, "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tebrübe" diye yazdı."SEVGİ DOLU BABAYA SAHİP"Hem eşine hem de doğum ekibine teşekkür eden İngiliz oyuncu, ayrıca "Elio en sevgi dolu babaya sahip" notunu düştü.