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Harry Potter'ın yıldızı anne oldu!

'Harry Potter' serisinin ilk filminde 'Ginny Weasley' karakterine hayat veren Bonnie Wright, anne oldu. Bonnie Wright, sosyal medya hesabından bebeğin ve kendi sağlık durumunu paylaştı.

Ekleme: 29.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyerine 2002'den itibaren sekiz filmlik bir seri olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen 'Harry Potter'ın ilk filminde henüz bir çocuk oyuncuyken başlayan Bonnie Wright, ilk çocuğunu kucağına aldı.

CİNSİYETİNİ VE ADINI AÇIKLADI

2022'de Andrew Lococo ile dünyaevine giren 32 yaşındaki oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.

Harry Potter'ın yıldızı anne oldu!

"MERHABA DEYİN"

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraf ile duyuran Bonnie Wright, "Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin" ifadelerini kullandı.

Harry Potter'ın yıldızı anne oldu!

"OĞLUMUZLA BÜYÜK BİR AŞK YAŞIYORUZ"

Bonnie Wright, "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tebrübe" diye yazdı.

Harry Potter'ın yıldızı anne oldu!

"SEVGİ DOLU BABAYA SAHİP"

Hem eşine hem de doğum ekibine teşekkür eden İngiliz oyuncu, ayrıca "Elio en sevgi dolu babaya sahip" notunu düştü.

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