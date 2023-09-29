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Harbiye Açıkhava'da Sıla rüzgarı...

Annesi Ömür Gençoğlu'nun geçtiğimiz ay ani beyin rahatsızlığı sonrasında sahnelere ara veren Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla Gençoğlu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Ekleme: 29.09.2023 - 00:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbullularla iki ay sonra yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Sıla, seyircisini 'Bırak' parçasıyla selamladı. Şarkılarını sevenleriyle dev bir koro halinde seslendiren sanatçı, iki saat boyunca müzik ziyafeti sundu.

MODA İKONU SILA

Konserlerinde stiliyle dikkat çeken Sıla, Harbiye Açıhava’da ilk yarı Amor Garibovic tasarımı korse&body ile Alaia dizaynı pantolon giydi. İkinci yarı kostümünde ceketi Amor Garibovic atleti Ümit Ünal ve pantolonu Alaia imzalıydı. Sanatçı ayakkabıda Alexander Mcqueen, takılarda Bee Goddess tercih etti.

Harbiye Açıkhava'da Sıla rüzgarı...

"SAHNEDE KENDİSİYLE ŞARKI SÖYLEMEK NE BÜYÜK MUTLULUK"

Sıla, 'Vur Kadehi' şarkısını seslendirirken kendisine eşlik eden seyirciler arasında veteriner arkadaşı Şükrü Çobanoğlu olduğunu görünce şaşırdı ve sahneye davet etti. Şarkıyı arkadaşıyla birlikte söyleyen sanatçı, "Yıllarca biz kendisine çocuklarımızı emanet ettik. Şimdi sahnede kendisiyle şarkı söylemek ne büyük mutluluk" dedi.

Harbiye Açıkhava'da Sıla rüzgarı...
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