  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Haluk Levent, Melek Mosso'nun mutluluğuna ortak oldu!

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı manken Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Rock müziğin başarılı isimlerinden Haluk Levent, daha önce düet yaptığı meslektaşının mutluluğuna şahit oldu.

Ekleme: 29.09.2023 - 01:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Müzik piyasasında Melek Mosso olarak bilinen şarkıcı Melek Davarcı, manken Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sağdıç ve ailesi, Mosso'yu Denizli’de yaşayan ailesinden istemeye geldi.

Haluk Levent, Melek Mosso'nun mutluluğuna ortak oldu!

"KAHVEYE TUZ KOYMADIM, KALBİMİ KOYDUM"

Kız isteme kahvesini kendi elleriyle sevgilisi ve ailesine servis eden Melek Mosso, yaşadığı heyecanı "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift, aile arasında sade bir nişan töreni yaptı.

Haluk Levent, Melek Mosso'nun mutluluğuna ortak oldu!

Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rock müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olan Haluk Levent de birlikte düette yaptığı Melek Mosso’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
İETT otobüsünde şaşkına çeviren olay! Yolcular böyle tepki gösterdi: Ayıp ayıp!
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 1351 terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
Vefatının 10.yılında kabri başında anıldı
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor