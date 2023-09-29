Haluk Levent, Melek Mosso'nun mutluluğuna ortak oldu!

Müzik piyasasında Melek Mosso olarak bilinen şarkıcı Melek Davarcı, manken Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sağdıç ve ailesi, Mosso'yu Denizli’de yaşayan ailesinden istemeye geldi."KAHVEYE TUZ KOYMADIM, KALBİMİ KOYDUM"Kız isteme kahvesini kendi elleriyle sevgilisi ve ailesine servis eden Melek Mosso, yaşadığı heyecanı "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift, aile arasında sade bir nişan töreni yaptı.Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rock müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olan Haluk Levent de birlikte düette yaptığı Melek Mosso’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı.