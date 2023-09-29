  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise'den dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" dedi.

Ekleme: 29.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyada cesur karelerini paylaşan Hadise, hayranlarına içini döktü.

'Sevmiyo' şarkısının detaylarını paylaşan Hadise, sözleriyle herkesin dikkatini çekti.

Hadise'den kafa karıştıran açıklama

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın…Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim…

Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana hiç aşık oldun mu diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.

Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor.

Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte “sevmiyo” o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı…

Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım… Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim…

Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, Sevmiyo böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı…

Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi… Sevmekten yorulup dinlenmek gibi… Hem korkup, hem delicesine istemek gibi… Aşk gibi… Sıcak bir yaz gibi…

Şimdi tüm platformlarda… Klip yarın saat 12.00'de YouTube'ta!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL
Tuzla’da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Hakan Han Özcan tatlar atıksu oyununu belgeleriyle çürüttü!
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor