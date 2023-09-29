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Bergüzar Korel imaj yeniledi

Son zamanlarda baştan aşağıya yenilenen, diyetle 20 kilo verip göğüs küçültme operasyonu geçiren Bergüzar Korel yeni pozlarını paylaştı.

Ekleme: 29.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar sık sık gündeme geliyor.

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Korel'in evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. Anneliği, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, imaj değişikliğine gitti.

Baştan aşağıya yenilendi

Yer aldığı proje nedeniyle saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, formunu da önemsedi.

20 kilo veren oyuncu, göğüslerini de küçültmeyi ihmal etmedi.

Son haline beğeni yağdı

Korel'in son hali hayranları tarafından oldukça beğenildi. Son olarak katıldığı bir organizasyonda fit haliyle katılan Korel, o karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncuya beğeni yağdı.

Bergüzar Korel imaj yeniledi
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