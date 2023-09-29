Aşk kriterini açıkladı

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçmişte hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Son olarak kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile adı anılan şarkıcı, özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Mustafa Sandal ile 2008-2018 yılları arasında evli kalan, bu ilişkiden Yaman (14) ve Yavuz (11) isminde iki çocuğu olan Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı.



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sırp şarkıcı, "Bir toplantım vardı, onu bitirdim. Çocuklar okuldan çıkacaklar, onları alıp eve gideceğiz. Çocuklar ergenlik döneminde çok hassas oluyorlar" dedi.



"YENİ BİR ALBÜM ÇIKARACAĞIM"



Yazın birkaç konser verdiğini belirten Jahovic, "Konserler güzel geçti, sonra çocuklarla bir arada tatil yaptık. Yeni bir albüm çalışmam var, o devam ediyor" açıklamasını yaptı.



"TÜRK DİLİNE ÇOK HAKİM DEĞİLİM"



Muhabirlerin "Türkiye için bir şarkı çıkarmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ünlü isim, "Bir şarkı yapmayı düşünmedim çünkü benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok. Türk diline çok hakim olmadığım için o derinliklere giremiyorum maalesef. Türkiye’de en beğendiğim şarkıcı ise tabii ki Sezen Aksu, başka kim olacak? Bir de rapçi Ezel’i çok severim ve dinlerim" ifadelerini kullandı.



"O KADAR ÖZGÜR OLAMAM"



Hayatında kimse olmadığını dile getiren 41 yaşındaki şarkıcı "Kimse yok hayatımda. Geçmişte hakkımda yapılan aşk haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Benim iki erkek çocuğum var, dikkat etmem gerekiyor, o kadar özgür olamam burada. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım" açıklamasını yaptı.