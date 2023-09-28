Yazıcıoğlu'ndan göndermeli paylaşım!

Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun yaptığı paylaşımdaki Mert Ramazan Demir detayı oldukça dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz hafta açık açık aldatıldığını itiraf etmişti. Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun kendisini yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aldattığını açıklayıp kabul eden Mert Yazıcıoğlu'ndan, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.Ünlü oyuncu, Mert Demir adlı bir şarkıcının Ateşe Düştüm adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Hayda" yazan Yazıcıoğlu'nun etiketlediği kişi ile Mert Ramazan Demir'in isim benzerlikleri dikkat çekti.