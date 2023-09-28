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Vefatının 10.yılında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Ekleme: 28.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine katılan sevenleri, usta sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

Vefatının 10.yılında anıldı
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