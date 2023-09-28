Simge Sağın'ın yaz tatili bitmiyor

Birçok ünlü isim yaz sezonunun keyfini çıkardı.Yurdun sahil kesimine akın eden şarkıcılar ve oyuncular, deniz kenarındaki pozlarıyla gündem oldu.Cesur kareler takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.İlkbahar mevsimine geçilmesiyle tatilciler döndü. Ancak şarkıcı Simge Sağın, sezonu henüz kapatmadı.Sosyal medya hesabından iddialı karelerin, paylaşan Sağın'a hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.Son olarak hesabından yaptığı çoklu fotoğraf paylaşımında, bikinili kareleri bir kez daha dikkat çekti.Kusursuz fiziğiyle tekne pozlarını paylaşan Sağın, "Eylül / 27. Mutlu mutlu mutlu saatler." notunu ekledi.Şarkıcının paylaşımına gelen yorumlar arasında "Wanda Nara yan yan bakıyor" ifadeleri yer aldı.