  • USD: 27,26 - 27,31
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Simge Sağın'ın yaz tatili bitmiyor

'Aşkın Olayım' şarkısıyla hem müzikseverlerden hem de futbolseverlerden yoğun ilgi gören şarkıcı Simge Sağın, son paylaşımında tekne pozlarına yer verdi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Sağın'a yorum yağdı.

Ekleme: 28.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Birçok ünlü isim yaz sezonunun keyfini çıkardı.

Yurdun sahil kesimine akın eden şarkıcılar ve oyuncular, deniz kenarındaki pozlarıyla gündem oldu.

Cesur kareler takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Simge'nin tatili bitmedi

İlkbahar mevsimine geçilmesiyle tatilciler döndü. Ancak şarkıcı Simge Sağın, sezonu henüz kapatmadı.

Sosyal medya hesabından iddialı karelerin, paylaşan Sağın'a hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Tekne pozları gündem oldu

Son olarak hesabından yaptığı çoklu fotoğraf paylaşımında, bikinili kareleri bir kez daha dikkat çekti.

Kusursuz fiziğiyle tekne pozlarını paylaşan Sağın, "Eylül / 27. Mutlu mutlu mutlu saatler." notunu ekledi.

Şarkıcının paylaşımına gelen yorumlar arasında "Wanda Nara yan yan bakıyor" ifadeleri yer aldı.

Simge Sağın'ın yaz tatili bitmiyor
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına tepki gösterdi: Yenilgiyi erken kabullendik
Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!
MGK yarın yoğun gündemle toplanıyor: TSK yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: Genel Başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
İstanbul’da susuzluk alarmı: Avrupa yakasında kişi başı 4 litre su kaldı
Tunç Soyer “3 yıl sonra körfezde denize gireceğim” deyip söz vermişti! Denizanası istilasının nedeni arıtma tesisi
Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti! Düzensiz göçle mücadele kritik adım: 4 ilde daha başlıyor
MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı! Değişimcilerin kalesinde Kılıçdaroğlu'na destek kararı...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor