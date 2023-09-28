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Sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Özel hayatıyla çok konuşulan şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nikah masasına oturacakları konuşulan ikiliden Erbil, romantik bir paylaşım yaparak genç sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Ekleme: 28.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı. Erbil ile aynı evi paylaşan genç sevgilisi, geçtiğimiz günlerde canlı yayında aşkını haykırmıştı.

"CİDDİ BİR YOLDAYIZ"

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, şöyle konuştu:

Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor.

"Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil."

Sevgilisinin doğum gününü kutladı!

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Kısa süre sonra nikah masasına oturacakları konuşulan ikiliden 66 yaşındaki Erbil, son olarak 1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Beraber çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Erbil, şu ifadeleri kullandı:

İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun, seni seviyorum.
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