Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla yakalandı! Yasak aşka anne Tosun'dan yanıt geldi

Magazin dünyasında yasak aşk iddiaları gündemde...Söz konusu iddia, iki oyuncuyu karşı karşıya getirdi.Bir yanda Serenay Sarıkaya bir yanda ise Cansu Tosun.Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkekle el ele fotoğrafı ortaya çıktı.Söz konusu kare, sosyal medyada gündem olunca gizemli adam merak edildi.Çok geçmeden gerçek ise ortaya çıktı. Anne Seyhan'ın yanındaki kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi.Ortaya atılan bir iddiaya göre; Seyhan ile Tosun’un, Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu olduğu belirtildi.Aynı zamanda Seyhan’ın, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost olduğu öğrenildi.Bu yakınlığın ardından Tosun ile Seyhan’ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından gözler iddiaların odağındaki isimlere çevrildi.Öte yandan iki genç oyuncu ise sessizliğini korumayı tercih etti. Sosyal medyadan da takip etmeye devam ettikleri görüldü.Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa programına konuşan anne Serpil Tosun, iddiaların doğru olduğunu belirtti.Tosun, “Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.