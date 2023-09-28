Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı!

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan Mosso ve Sağdıç'ın arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.İkili, dün akşam nişanlandı. Ünlü şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve törenden renkli kareler paylaştı.Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken, Sağdıç ise siyah takım elbise giydi. Ünlü çift, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.