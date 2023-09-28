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Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı!

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce yayınlanan klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı manken Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Ekleme: 28.09.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan Mosso ve Sağdıç'ın arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.

İkili, dün akşam nişanlandı. Ünlü şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve törenden renkli kareler paylaştı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı!

Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken, Sağdıç ise siyah takım elbise giydi. Ünlü çift, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı!

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