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Fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti!

Geçtiğimiz günlerde konser öncesi çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı İzel Çeliköz'e yorum yağmıştı. Takipçilerinin yüzüne Photoshop yapmasını ve kilo almasını eleştirdiği Çeliköz, doğal haliyle çekilen bir karesini paylaşarak gelen mesajlara isyan etti.

Ekleme: 28.09.2023 - 01:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan grubundan İzel Çeliköz, geçtiğimiz günlerde konser öncesi çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşmıştı.

Takipçilerinden, yüzüne Photoshop yaptığı görülen şarkıcıya; "Tanıyamadım", "Filtrede son nokta", "Photoshop'a ihtiyacın yok. Sesin, yorumun ve şarkıların için seni dinliyoruz", "Kendinize benzemiyorsunuz bu fotoğraflarda" ve "Kilo vermeniz lazım" gibi yorumlar gelmişti.

Fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti!

İZEL İSYAN ETTİ!

Ünlü isim, tüm bunların ardından 139 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı Photoshop'suz bir fotoğrafıyla kendisine yazılan mesajlara cevap verdi.

Sözlerine, "Buyurun, bu da Photoshop'suz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim" şeklinde başlayan İzel, şöyle devam etti:

Ben bu Photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önce ki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurların hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi. ‘Glitter da son nokta’ dedim. ‘Photoshop da son nokta’ dediniz. En üzücü olan da buna değerli vaktinizi ayırdınız. Ne olur bırakın artık bu işleri. Zaman daha da değerlendi. Daha önemli şeylere ayırın ve biraz bırakın elinizden şu telefonları. Kıymetli şeylere ayırın vaktinizi.

Fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti!

"3 YILDA 38 BEDENDEN 44 BEDENE ÇIKTIM"

"Kendinize ilgi alanları, hobiler bulun. Elinizde telefon ‘Ay şu uygulamayı mı kullansam, ay şu filtre daha mı güzel?’ diyerek Allah'ın size verdiği asıl güzelliklerden mahrum bırakmayın kendinizi. Hayat gayeniz bu mu? Sanatçı dostlarım olsun, ben olayım ‘kilo almış, gözümüzün estetiği bozuldu’ demek yerine, bizim sesimizi, şarkılarımızı dinleyin. İzin verin ruhunuza iyi gelelim."

Fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti!

Ben 3 yılda 38 bedenden 44 bedene çıktım. Sizce rahatsız olmuyor muyum, istediğim her şeyi giyememekten? Lakin troid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım .Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım... İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum.

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