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Eski eşinin iddialarına yanıt verdi!

Taner Şafak (2012–2019) ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Burak Kalfa'dan olaylı ayrılığı sonrası Muhammet Aydın'la dünyaevine girmişti. Dün '2. Sayfa' programına konuk olan çiftten Tayfur, oğlunun babasının evinde travma yaşadığını söyledi. Bu iddialar üzerine sessizliğini bozan Taner Şafak'a, Tuğçe Tayfur'dan cevap geldi.

Ekleme: 28.09.2023 - 01:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu.

Dün 2. Sayfa’ya konuk olan çift, özel hayatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptılar. Tayfur, eski eşi Taner Şafak ile evliliğinden olan oğlu Efe hakkında konuşarak; oğlunun yeni eşine baba dediğinden ve biyolojik babasının evine gittiğinde yaşadığı travmalardan bahsetti.

Eski eşinin iddialarına yanıt verdi!

"TRAVMALARIN SEBEBİ ANNESİDİR"

Bu iddiaların ardından Şafak programa telefonla bağlanarak; "Travmatik bir hayat yaşayan ben değilim, oğlumun annesidir. Çarpık ilişkiler yaşayan ben değilim" dedi ve ekledi:

Benim hanemde, aslan gibi bir eşim var. Biz hafta sonlarını çocuklarla aktivite yaparak geçiririz. Benim evimden döndükten sonra evden çıkarılmıyorsa, ilgisiz bir ortama gidiyorsa travmaların sebebi annesidir. Bir baba evladıyla bu kadar sınanmaz. Kandil günü bu kadar yalan konuşulur mu? ‘Çok uzun zamandır babasını görmüyor’ diyorsunuz... Benim hiç mi dilim yok?

"MUHAMMET AYDIN 37 DEĞİL, 27 YAŞINDA"

"Ben çocuğumun arkasındayım. Bende satılık evlat yok. Çocuğuma ne ilgi veriyorlar, ne eğitim veriyorlar. Parka bile çıkarmıyorlar çocuğu. Ya bu çocuğun veli toplantısına en son kim gitmiş ya? Ayıptır. Yapmayın kardeşim. Günahtır. Benim oğlumun adı Taner Efe. Bunlar çok rahatsızlar. Soyadını da Aydın yapacaklarmış. Kim bu Muhammet Aydın ya!"

Eski eşinin iddialarına yanıt verdi!

"Muhammet Aydın 37 değil, aslında 27 yaşında 1995 doğumlu bir kardeş. Ama güzel masal anlatıyor tebrik ederim. Onun soyadını vermeye çalışıyorlar. Çok zenginmiş, trilyonermiş ya çocuğun geleceğini kurtarıyorlar. Bu çocuğun açlığı baba değil, anne. Annesini mutlu etmek için karşı tarafa ‘baba’ diyordur. Artık velayet davasını açacağım. Kaybedeceğimi bilsem de açacağım. Herkesin ipliği pazara çıksın. Bu çocuk bana yarın öbür gün ‘Baba bunları biliyordun da, beni niye onlarda bıraktın’ demesin."

Eski eşinin iddialarına yanıt verdi!

"VELAYET DAVASI AÇMANI BEKLİYORUM"

Bu sözlerin üzerine sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla eski eşine yanıt veren Tuğçe Tayfur, "Çocuğumun magazinin göbeğine atılmasına asla izin vermeyeceğim. Bir problemi olan varsa devlet orada, mahkeme orada, hukuk orada" diye yazdı ve şöyle devam etti:

Bu zamana kadar açmadın açmadın, eşimin parası tatlı geldi sanırım. Hiç sorun yok, cumadan pazara 'Karımla vakit geçirmem gerekiyor, ben her hafta sonu alamam' dediğin çocuk için velayet davası açmanı bekliyorum. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim, kim nereden saldıracağını şaşırdı. Neyse, Allah sevdiği kullarına imtihanlar verirmiş, öptük başımıza koyduk.

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