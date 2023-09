Ahmet Nur Çebi'den Play-Off yanıtı! Destekliyor mu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Play-Off sistemine onay verebileceklerini söyledi. Çebi, ''Bizce bir sakıncası yok.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunuyor.



İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:



"Bir süreç aldı bu sponsorluk ama sonu güzel oldu. Tüpraş Ailesi'ne, Koç Holding'in onursal başkanı ağabeyimiz Sayın Rahmi Koç Beyefendi'ye ve Koç Ailesi'ne huzurlarınızdaa teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir marka ve milli bir dev Tüpraş. Kızımız güzeldi. Kızı 1 kişiye verirsiniz, herkes ister. Biz Tüpraş ile el sıkıştık. Tüpraş'a ve camiama hayırlı uğurlu olsun."



"TARİHİN EN YÜKSEK DEĞERİ"



"Beşiktaş tarihinin maddi olarak en yüksek değeriyle bu sözleşme imzalanmıştır. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Stadyum isim, göğüs sponsorluklarının karşılığını en yüksek derecede almak ama mühim olan onları en değerli ve kulübe katkı verecek şekilde harcamak önem ifade etmektedir."



"RAHMİ BEYİN DESTEĞİ BELLİ"



"Bu süreç içerisinde ticari olarak görüşmeler önemliydi. Sessiz ve sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüğümüz kişiler incitmemek gerekiyordu. Nasıl kabul ederse camia öyle kabul etsin. Rahmi Bey'in bize olan desteğini herkes biliyor. Tersini söylemek abesle iştigal olur. Bizim verdiğimiz emeğin de yok sayılmasını doğru bulmuyorum."



"SPORTİF BAŞARI GEÇİCİ OLUR"



"Ekonomik olarak benim bakış açımı herkes biliyor. Eğer ekonominizi düzgün yürütmezseniz, harcamalarınızda derli toplu olmayı başaramazsanız sportif başarılar geçici olur. Bizim için mühim olan uzun vadeye yaymak. Kısa bir süre acı olabilir, ızdırap olabilir ama zaman içerisinde Beşiktaş'ın huzurlu olacağını göreceğiz.



"TAKIMA VE EKİBİME GÜVENİYORUM"



Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından dün mağlup olduk diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Bey veya Koç Holding sponsorluk vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."



YAYIN GELİRİ AÇIKLAMASI



"Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçların bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı. Tüm forma sponslarına bakınca rakamlar ikiye katlandı."



"PLAY-OFF OYNANSIN DERİZ"



"Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz."



ŞENOL GÜNEŞ-SALİH UÇAN OLAYI!



"Maç bitmiş. Kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde tüm sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. O bir enstantane sonucu oluşmuş. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Bu soruyu Şenol Hoca'ya sormanızda fayda var. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle artniyetli olmadığını biliyorum. İkisi arasındaki ilişkiyi biliyorum, aralarında son derece sevgi ve saygı var. Uzun süreli bir olay değil. Oyuncuyu itmek olarak değil, soyunma odasına sokmak olarak bakın. Herkes zaten orada gergin. Anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusundaki hoca hareketi olarak görüyorum. Baba oğul ilişkisi de olunca göze batmamalı. Onlar aralarında hallederler. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Salih sizin kadar alınmamıştır. Şenol Hoca'yı babası gibi görüyor."



"DAHA ÇOK MAÇ VAR"



Ahmet Nur Çebi: "Daha ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görmüş gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Ben ekibime, hocama, takımıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırma gibi devam edersek camia olarak, takım üzerinde gerginlik yaratırız. Bunun altından hep beraber kalkmalıyız. Görmelerini sabırla bekliyorum. Bu işin içerisinden bu futbol takımı ve bu hocayla çıkabileceğimizi, şampiyonluk hedefiyle sonuna kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum."



"BU TAKIMDAN BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"



Pandemi döneminde 'Bu takımdan bir şey olmaz' denildiğinde 4 kupayı müzemize biz getirdik. Çok yukarıda olanların aşağı indiğini, aşağı inenlerin yukarı çıktığını biraz daha tarihi analiz ederek, takımı ve yönetimi yıpratmamak gerektiğini, başarı isteyenin sabır ve hoşgörüyü yanında taşıması gerektiğini düşünüyorum."