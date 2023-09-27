Ünlü çiftin evliliği bitiyor mu?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya’yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu. Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, "Balayı" notuyla paylaşmıştı.BOŞANIYORLAR MI?Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen 33 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın yaklaşık beş ay önce dünyaevine girdiği Mohammed Alsaloussi ile boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.Eşinden psikolojik şiddet gördüğü ve boşanma protokolü imzaladığı öne sürülen Subaşı, konuyla ilgili sessizliğini korusa da; fenomen ismin son paylaşımlarında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı."CİCİM AYLARI BİTTİ Mİ?"Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" gibi yorumlar yağdırdı.İKİNCİ EVLİLİĞİŞeyma Subaşı, 2017'de kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmiş; ikili, 14 ay sonra ise yollarını ayırma kararı almıştı.