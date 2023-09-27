Tuğçe Tayfur iddialara yanıt verdi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.Ünlü ismin eşi Muhammet Aydın hakkındaki iddialar, önceki gün 2. Sayfa'da da yer aldı. Programda sunucular kendilerine gelen cinsel içerikli video ile şoke olduklarını söylediler.Aydın'ın 'montaj' olduğunu iddia ettiği videolar nedeniyle gündemde olan çift, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu."TRAVMALARI SİLMEYE ÇALIŞIYORUM"Muhammet Aydın, eşinin travmalarını silmeye çalıştığını anlatırken, Efe ile olan ilişkisinden de bahsetti:Tuğçe'nin travma yaşadığı konuları yok etmeye çalışıyorum. Saçlarının rengini 4 kez uğraşıp sarıya çevirdim."VİDEOLARIM MONTAJLANMIŞ""Arkadaşlarımla oyun oynarken çekilen videolarım montajlanmış" diyen Aydın, "Benden 100 bin dolar istiyorlar. Abdestimden eminim. 100 bin dolarım var ama onlara verecek yok" dedi."BENİMLE BEBEK GİBİ EVLENİYOR"Tuğçe Tayfur ise şöyle konuştu:Muhammet evlenene kadar benim elimi dahi tutmamış bir insan. Benimle bebek gibi ilgileniyor, eski travmalarımı hatırlamam mümkün değil. Muhammet'e kadar olan her şey yanlıştı. Ben onların yanlış olduğunu bile bile gitmedim. Yanlış çıktılar.