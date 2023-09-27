Survivor Anıl nikah masasında

Survivor programına katılan ünlü ve ünsüz yarışmacıların hayatları büyük meraka sebep oluyor...Bu isimlerden biri de Milli Sporcu Anıl Tetik.2010 ve 2011 senelerinde, Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası'nda birincilik elde eden Anıl Tetik, ikinci senesinde “Milli Sporcu” unvanını kazandı. Bunun ardından 2012 ylında ise katıldığı Survivor'la adını duyuran Tetik, yarışmanın ardından ekranlarda görünen isimler arasına girdi. Tetik yarışmanın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.Öte yandan Tetik, yarışmanın ardından mart ayında sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurduGeçtiğimiz aylarda da oyunculuğu bıraktığını açıklayan Tetik, sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile nikah masasına oturdu.Çiçeği burnunda çift önceki gün dünyaevine girdi. İkilinin arkadaşları ve ailesi, düğünde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.Anıl Tetik'in düğün karelerine hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.