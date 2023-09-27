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İbrahim Tatlıses'ten 'Yargı' paylaşımı!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı', geçtiğimiz pazar akşamı üçüncü sezonun ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen heyecan dolu bölümün ardından, İbrahim Tatlıses diziye ve Pınar Deniz'e övgüler yağdırdı.

Ekleme: 27.09.2023 - 01:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Yargı', üçüncü sezonuna 24 Eylül'de start verdi. Seyircilerin uzun süredir heyecanla beklediği dizi, yine ters köşe hikayesiyle büyük beğeni topladı.

GECENİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ OLDU

'Yargı', üçüncü sezon ilk bölümü ile AB kategorisinde 6,03 reyting ve yüzde 19,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,56 reyting ve yüzde 19,58 izlenme payı, Total kategorisinde ise 4,88 reyting ve yüzde 15,79 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

İbrahim Tatlıses'ten 'Yargı' paylaşımı!

İMPARATOR'DAN 'YARGI' PAYLAŞIMI

Pazar akşamına damga vuran bölümün ardından, 'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses 'Yargı' dizisine ve oyuncularına övgüler yağdırdığı bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses'ten 'Yargı' paylaşımı!

476.5 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınlayan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

Pınar Deniz, bitirdin beni kızım ya! Ne 'Yargı'ymışsın be arkadaş! Bütün ekibi tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun arkadaşlar.
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