İbrahim Tatlıses'ten 'Yargı' paylaşımı!

Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Yargı', üçüncü sezonuna 24 Eylül'de start verdi. Seyircilerin uzun süredir heyecanla beklediği dizi, yine ters köşe hikayesiyle büyük beğeni topladı.GECENİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ OLDU'Yargı', üçüncü sezon ilk bölümü ile AB kategorisinde 6,03 reyting ve yüzde 19,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,56 reyting ve yüzde 19,58 izlenme payı, Total kategorisinde ise 4,88 reyting ve yüzde 15,79 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.İMPARATOR'DAN 'YARGI' PAYLAŞIMIPazar akşamına damga vuran bölümün ardından, 'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses 'Yargı' dizisine ve oyuncularına övgüler yağdırdığı bir paylaşım yaptı.476.5 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınlayan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:Pınar Deniz, bitirdin beni kızım ya! Ne 'Yargı'ymışsın be arkadaş! Bütün ekibi tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun arkadaşlar.