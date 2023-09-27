Eser Yenenler'den ayrılık kararı!

Eser Yenenler bu sezon Çok Güzel Hareketler'e veda eden isimlerden oldu. Çok Güzel Hareketler'in yeni sezon fragmanında da yer almayan Eser Yenenler, sosyal medya hesabından da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çok Güzel Hareketler 6. sezonuna merhaba demeye hazırlanırken, kayıpları ile de gündemde. Birsel Kılınçcı, Engin Demircioğlu ve Emre Aslan'ı ekibine geri kazanan programda bu sezon Selen Esen Çelebi, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs ve Fatma Tezcan da ayrılıklarını açıklamışlardı.



Ekipten ayrılan sadece Selen Esen Çelebi, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs ve Fatma Tezcan olmadı. Son sezonlarında moderatör olarak programda yer alan Eser Yenenler de ekipten ayrıldı.



Sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmayan Yenenler'in, sezonun ilk fragmanında olmaması dikkati çekti. Yenenler ekipten birkaç isimler ise Cetto Medya adıyla kendi şirketini kurmuştu.