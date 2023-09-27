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Acun Ilıcalı'dan büyük jest!

'MasterChef Türkiye All Star' ile gündemde olan Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu bir diğer fenomen yarışma 'Survivor All Star 2014' için hazırlıkları sürdürüyor. Yoğun bir sezonu geride bırakan ünlü televizyoncunun sahibi olduğu Acunmedya ve TV8'in yaklaşık bin 100 çalışanı, İzmir'in popüler tatil bölgesi Çeşme'de gönüllerince eğlendi.

Ekleme: 27.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 27.09.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Kendi adını taşıyan medya şirketinin dışında geçtiğimiz yıl İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi de satın alan Acun Ilıcalı’nın organize ettiği tatilde, TV8 ve Acunmedya'nın çalışanları aileleri ile birlikte Alaçatı’da konakladı.

Yaklaşık bin 100 kişilik ekip, Ayayorgi Koyu'ndaki Mano Del Sol Beach'te denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atan ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak, Çeşme keyfi sonrası İstanbul'a döndü.

Acun Ilıcalı'dan büyük jest!

"BİZİM ŞİRKETTE İŞE GELİNMESİNE GEREK YOK"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye Kalite Derneği'nde yaptığı açıklamada, mesainin saat 10.30'da başlaması gerektiğini söylerken, sabah erken uyanmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakınmıştı.

Acun Ilıcalı'dan büyük jest!

Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna antipatim var. Sıra dışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek yok, böyle bir beklenti de yok. İnsanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?

Acun Ilıcalı'dan büyük jest!

"YAZIN NİYE ÇALIŞIYORUZ?"

İş hayatında uygulanan bazı kurallara tepki gösteren başarılı televizyoncu, "Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel! Niye çalışıyoruz abi ya? İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye mesai 10.30 ya da 11.00'de başlamıyor? O önceki iki saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum! Zaten dünyayla saat farkları var, her dakikayı yakalayamıyorsun. Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil" şeklinde konuşmuştu.

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