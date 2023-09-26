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Onur Tuna: Kendimi öyle görünce inanamadım!

'Son Akşam Yemeği' filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran yetenekli oyuncu Onur Tuna’yı makyajlı ve kostümlü olarak görenler benzerlik karşısında hayranlık ve şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Atatürk’e benzerliğimi görünce insanın tüyleri diken diken oluyor" diyen oyuncu tecrübesini anlattı.

Ekleme: 26.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
'Son Akşam Yemeği' filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran ünlü oyuncu Onur Tuna’nın etkileyici Atatürk benzerliğini görenler hayranlık ve şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Lens dahil hiçbir plastik ekleme yapılmayan sanatçının yüzünde sadece doğal makyaj kullanıldı. Makyaj sonrası gerçekleşen değişime kendisi de şaşıran Onur Tuna; “Mustafa Kemal Atatürk makyajı, saç ve bıyıkla yapılan değişimler bitince tüylerim diken diken oldu, inanamadım” dedi.

"ATATÜRK OLMAK İNANILMAZ BİR TECRÜBE"

Gerçekleşen değişim karşısında kendisi de çok etkilenen yetenekli oyuncu Onur Tuna; “Hepimiz birer Atatürk genci olarak büyüdük, Atatürk bizim içimize işlemiş bir ideoloji. Benim için hem yeterince özenle çalışmam gereken hem de korkutan bir roldü ama makyaj ve saçla değişimler gerçekleştikten sonra Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğimi görünce, insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu anlatılacak bir duygu değil. Bir oyuncu olarak gerçekten çok mutluyum. Atatürk’ü oynamak benim için inanılmaz bir tecrübe” dedi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Role hazırlanırken ve Atatürk kılığına girdikten sonra Atatürk’ün hedefine doğru ne kadar doğru hamleler yaptığını hissettiğini söyleyen Onur Tuna; “Bakışlarına kendimi çekmeye çalıştığımda onun kararlılığını hissettim. Her şeyden öte Mustafa Kemal Atatürk rolünü oynamak benim için büyük bir gurur. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım izleyenler de güzel bir Atatürk izlerler” dedi.

"PLASTİK EKLEME YAPMAMIZA GEREK KALMADI"

'Son Akşam Yemeği' filmi makyaj süpervizörü Derya Ergün, canlı bir tuval üzerine üç boyutlu Atatürk resmi çizer gibi özenle çalıştıklarını belirtirken sonucun mükemmel olduğunu söyledi. Derya Ergün; “Onur Bey’in anatomisi burundan yukarı kadar Atatürk’e çok benziyor ve makyajı destekliyor. Aslında yüz hatları bize çok yardım etti. Lens bile kullanmamıza gerek kalmadı, böylece bakışlarındaki doğal ışıltı kaybolmadı. Plastik makyaj da yapmadık çünkü o zaman yüzün bütün karakteristik yapısı gidiyor, mimikler tamamen yok oluyordu. Sanatımızla katkıda bulunduğumuz bir Atatürk makyajı oldu.” dedi.

Onur Tuna: Kendimi öyle görünce inanamadım!

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