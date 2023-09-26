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Beyaz Gazete
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Onur Büyüktopçu isyan etti

Komedi türündeki 'Kiralık Aşk' dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle şöhreti yakalayan Onur Büyüktopçu, "O kadar güzel işler yapıp, güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor" sitemiyle gündem olmuştu. Büyüktopçu, "Bir yıl boyunca oynadıktan sonra projesi biten bir ünlü hemen sonra başka bir projede yer almasın" dedi.

Ekleme: 26.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz akşam bir lansmana katıldı. Meslektaşı Burcu Binici ile objektiflere poz veren ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EKRANDA AYNI İNSANLARI TV'DE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Geçtiğimiz haftalarda bir siteminiz vardı. 'Herkese bir rol gidiyor ama bize gelmiyor' diye. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Büyüktopçu bir kez daha çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ben komedi ile ünlenmiş biriyim. Komedi dışında bir şey getirmekte tereddüt ediyorlar. Benim dramım da iyidir. Aynı insanları ekranda görmek istemiyorum. Bir yıl boyunca ünlü birisinin projesi bitip, hemen sonra başka bir projede yer almasını istemiyorum. Artık bende sitem kalmadı. Aklı olan bir yapımcı beni oynatır.

"İÇİMDEKİ CEVHERİ GÖRSÜNLER"

Kiralık Aşk dizisi dışında 'Yemekteyiz', 'Çarkıfelek' ve 'Damat Bayıldı' yarışmalarında sunucu olarak sevenleriyle buluşan 41 yaşındaki oyuncu, "Çok kilom var biliyorum, belki ondandır ama o içimdeki cevheri görmelerini isterim. Kabul eden eder, etmeyen de etmez. Saygı duyarım" şeklinde konuştu.
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