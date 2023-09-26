İrem Derici'den sahte hesap açıklaması!

Ünlü şarkıcı, konser öncesi samimi açıklamalarda bulunarak sahte sosyal medya hesabından kendini savunduğunu ifade etti.

Özel hayatı ile sıkça magazin gündemine gelen şarkıcı İrem Derici, dikkat çeken isimler arasında.



Geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptıran Derici'den evlilik haberleri beklendi. Bu kez evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelirken sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurdu.



Bunun ardından konserlerini sıklaştıran Derici, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.



"Herkes birbirini yolsun ben uzaktan izleyeyim"



Konser öncesi açıklama yapan Derici, "Sürekli çalışıyorum, artık polemiklerin içine girmek istemiyorum. Herkes birbirini yolsun ben uzaktan izleyeyim." sözleriyle çevresindekileri güldürdü.



"Kötü haberim yapıldığında kendimi savunuyorum"



Bir diğer yandan ise itiraflarda bulunan Derici, ünlüler gibi kendisinin de sahte hesapları olduğunu söyleyerek “Kötü haberim yapıldığında kendimi savunuyorum." dedi.



"Gerçekçi görünmesi için diğer sahte hesabımdan da ‘Bu leş kadının nesini savunuyorsunuz?’ diyorum." diyerek de samimi açıklamalar yaptı.