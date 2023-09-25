Semicenk'ten heyecanlandıran açıklama!
Funda Arar ile düet yaptıkları Al Sevgilim şarkısıyla yıldızını parlatan son dönemin popüler seslerinden Semicenk, arabesk albüm projesi hazırlığında olduğunu açıkladı.
Son dönemin yükselen seslerinden Semicenk, geçtiğimiz akşam Ayazağa'daki bir mekanda konser verdi. Sabah'ta yer alan habere göre; konserine 'Düşer Aklıma' şarkısının klibindeki kağıt toplayıcısı kostümüyle çıkan Semicenk, Funda Arar'la beraber söyledikleri 'Al Sevgilim'le devam etti.
ARABESK ALBÜMÜ HAZIRLIYOR
Semicenk, sahneden bir sürpriz de açıkladı. Şarkıcı, arabesk albümü hazırladığının müjdesini verdi.
Semicenk, seyircilerin arasından "Düet yapalım mı?" diye kendisine seslenen minik hayranına da kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, 'Mesafe' şarkısını küçük hayranı ile beraber söyleyerek jest yaptı.
ARABESK ALBÜMÜ HAZIRLIYOR
Semicenk, sahneden bir sürpriz de açıkladı. Şarkıcı, arabesk albümü hazırladığının müjdesini verdi.
Semicenk, seyircilerin arasından "Düet yapalım mı?" diye kendisine seslenen minik hayranına da kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, 'Mesafe' şarkısını küçük hayranı ile beraber söyleyerek jest yaptı.