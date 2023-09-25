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Şarkıcı Ece Ronay eski eşinden şiddet gördü! Sosyal medyadan seslendi: 'Bana yardım edin'

Eski eşinden şiddet gördüğünü belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Ece Ronay, çağrıda bulundu. Ronay, “Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi.

Ekleme: 25.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay, şimdilerde şiddet olayıyla gündemde.

Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir'den boşandı.

Genç isim, 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yaparak eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ronay, eski eşi Mehmet Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Şarkıcı Ece Ronay eski eşinden şiddet gördü! Sosyal medyadan seslendi: 'Bana yardım edin'

"Susmamın tek sebebi oğlum"

Ronay yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Çocuğum için bu zamana kadar sustuğum fiziksel ve psikolojik şiddete artık katlanamıyorum. Hamileliğimde başlayıp boşandığım güne kadar devam eden şiddet artık canıma tak etti. 1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete (kamera kayıtları ile sabittir) bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı.

Hayatımdaki bütün arkadaşlarıma Elisa, Özgür, Mehtap ve Rotinda hakaret, tehdit, ölüm tehdidi etmek suretiyle beni yalnız bırakıp kendine bağladı. Aylarca süren manipülasyonları ve şiddetine susmamın tek sebebi oğlum ve artık sosyal medya kaoslarından uzak durmak istemem. Ben muhasebeden anlamam, muhasebem ile aylardır ilgilendi. Beni caride borçlandırıp merkezlerime haciz göndereceği tehdidiyle aylardır yanında tutuyor. Artık can güvenliğim yok, lütfen yardım edin. Ailesi de bu işin içinde.

Şarkıcı Ece Ronay eski eşinden şiddet gördü! Sosyal medyadan seslendi: 'Bana yardım edin'

"Artık nefes alamıyorum"

Şiddet mağduru şarkıcı, şu ifadeleri de ekledi:

"1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı. Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım."

Şarkıcı Ece Ronay eski eşinden şiddet gördü! Sosyal medyadan seslendi: 'Bana yardım edin'
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