İki efsane el ele...

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri 2 bin kişinin katılımıyla sahiplerini buldu. "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alan Türkan Şoray ve Kadir İnanır el ele salonu selamladı. Efsane oyuncuları el ele gören birçok kişi, iki oyuncu için "Sinemanın gelmiş geçmiş en iyi ikilisi" yorumları yapıldı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri dün gece gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu. "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alan Türkan Şoray ve Kadir İnanır el ele salonu selamladı. İki oyuncunun el ele tutuşması sosyal medyaya damga vurdu. Efsane oyuncular için "Sinemanın gelmiş geçmiş en iyi ikilisi" yorumları yapıldı.GECE YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı. Sunuculuğunu oyuncu Yetkin Dikinciler ve televizyon sunucusu Gülay Afşar'ın yaptığı gecede ödül töreni öncesi Bülent Ortaçgil sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.EL ELE SALONU SELAMLADILARGecede Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" takdim edildi. Bu sırada konuşan Türkan Şoray ve Kadir İnanır, ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından İnanır ve Şoray el ele seyircileri selamladı. Efsane oyuncuları el ele gören birçok kişi, iki oyuncu için "Sinemanın gelmiş geçmiş en iyi ikilisi" yorumları yapıldı.