Hilal Altınbilek'ten romantik kutlama!

Hilal Altınbilek, Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.'YAŞLARINI HEP YANIMDA AL'Duygusal bir mesaj kaleme alan Altınbilek, Uzun'a, 'Güzel gülüşlüm, hediyem… İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al...' sözleriyle seslendi.Hilal Altınbilek, paylaşımıyla mutluluklarını da gözler önüne serdi.'HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR'Öte yandan daha önce basın mensuplarıyla sohbet eden Altınbilek, 'İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor' açıklamasında bulunmuştu.EVLİLİK SORUSUNA YANIT YOKOyuncu, gazetecilerin, 'İleride evlilik var mı?' sorusuna ise, 'İyi akşamlar' yanıtını vermekle yetinmişti.