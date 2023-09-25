Dilan Çıtak'ın son hali dikkat çekti!

Şarkıları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Tatlıses fit halini yürüyüş ve düzenli spor borçlu.FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİYaz boyunca sevenlerini şarkılarıyla coşturan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor. Son dönemde bir hayli kilo verdiği gözlemlenen Tatlıses'in pozlarına beğeni yağıyor.EŞİ DE ZAYIFLAMIŞGüzel şarkıcı fit halini yürüyüş ve düzenli spora borçlu. Öte yandan Tatlıses'in eşi Levent Dörter'in de zayıfladığı gözlemlendi.