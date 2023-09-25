'Cem Karaca’nın Gözyaşları' sete çıktı

8 Şubat 2004 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin çekimleri Bakırköy'de başladı. Yüksel Aksu’nun yönettiği yapımda, Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandıracak.

Şarkıları dillerden düşmeyen Cem Karaca’nın hayatını anlatan, sanatçının eşi İlkim Karaca'nın, kendisinden izin alınmadığı ve kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle projenin durdurulması için mahkemeye başvurması ile gündem olan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi sete çıktı.



Çekimler usta müzisyenin doğup büyüdüğü İstanbul'un Bakırköy ilçesinde başladı. Setin ilk gününde semt halkının oyunculara ilgisi büyüktü.



Danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu projenin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.



İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı yapımda; Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel de rol alacak.



