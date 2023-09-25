Büyük bir kaza atlattı!
Şükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'teydi. Otomobiline bindiği sırada gazetecileri gören oyuncu panikledi. Park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı.
Şükrü Özyıldız, 19 Ağustos akşamı Galataport'ta aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etmişti. Hırsızı yakalamayı başaran oyuncu, turistlerin eşyasını geri vermişti.
"DİZİDEKİ ROLÜ GERÇEK OLDU"
Polisler gelene kadar hırsızın başında bekleyen Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkarmıştı. Çevredeki yurttaşlar, ünlü oyuncuya teşekkür etmişti.
Şükrü Özyıldızın panik anları Büyük bir kaza atlattı
GAZETECİLERİ GÖRÜNCÜ PANİKLEDİ
Şükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Çiçekçilerin kendisini görmesiyle arabanın önüne geçerek güller dökmeleri herkesi güldürdü. Özyıldız, gazetecilerin de gelmesiyle biraz panikledi.
"KUSURA BAKMAYIN"
Ardından park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı. Daha sonra "Kusura bakmayın" diyen Şükrü Özyıldız, oradan hemen ayrıldı.
"DİZİDEKİ ROLÜ GERÇEK OLDU"
Polisler gelene kadar hırsızın başında bekleyen Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkarmıştı. Çevredeki yurttaşlar, ünlü oyuncuya teşekkür etmişti.
Şükrü Özyıldızın panik anları Büyük bir kaza atlattı
GAZETECİLERİ GÖRÜNCÜ PANİKLEDİ
Şükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Çiçekçilerin kendisini görmesiyle arabanın önüne geçerek güller dökmeleri herkesi güldürdü. Özyıldız, gazetecilerin de gelmesiyle biraz panikledi.
"KUSURA BAKMAYIN"
Ardından park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı. Daha sonra "Kusura bakmayın" diyen Şükrü Özyıldız, oradan hemen ayrıldı.