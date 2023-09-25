Şükrü Özyıldız, 19 Ağustos akşamı Galataport'ta aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etmişti. Hırsızı yakalamayı başaran oyuncu, turistlerin eşyasını geri vermişti.Polisler gelene kadar hırsızın başında bekleyen Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkarmıştı. Çevredeki yurttaşlar, ünlü oyuncuya teşekkür etmişti.Şükrü Özyıldızın panik anları Büyük bir kaza atlattıŞükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Çiçekçilerin kendisini görmesiyle arabanın önüne geçerek güller dökmeleri herkesi güldürdü. Özyıldız, gazetecilerin de gelmesiyle biraz panikledi.Ardından park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı. Daha sonra "Kusura bakmayın" diyen Şükrü Özyıldız, oradan hemen ayrıldı.