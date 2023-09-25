Bengü'den ayrılık iddialarına yanıt!

Perşembe akşamı verdiği konserde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşini takipten çıkarması iddiayı güçlendirirken Bengü'den beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından eşini paylaşan şarkıcı, evliliğinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.EŞİNİ PAYLAŞTIPerşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü. Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" ifadesini kullandı. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.