Ünlü çift boşanıyor mu?

Ünlü şarkıcı Bengü, Perşembe akşamı verdiği konserde "Ağla Kalbim" şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Selim Selimoğlu ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bengü'nün zor günler geçirdiği konuşulamaya başlandı. Selim Selimoğlu'nun ünlü şarkıcıyı takipten çıkarması ise iddiaları güçlendirdi.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Bengü iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Bengü ile Selim Selimoğlu'nun bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Ünlü şarkıcının evliliğinde kara bulutlar dolaştığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.



BENGÜ BOŞANIYOR MU?



Perşembe günü Ankara'da konser veren ünlü şarkıcı binlerce kişinin aynı anda Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Selim Selimoğlu'nun Instagram'da eşini takipten çıkması da kafa dikkatlerden kaçmadı. Eşini takip etmeye devam eden Bengü'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.