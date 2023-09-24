Ezgi Mola'yı görenler dua istiyor

Uzun bir süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Ezgi Mola, anne olmaya hazırlanıyor.Anne olmak için gün sayan Mola, eşiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi ve ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.Canı zeytinyağlı yemek çekince evlerinin yakınlarında bulunan Osmanlı yemekleri yapan bir restoranda soluğu alan ikili, el ele objektiflere yansıdı. Son dönemde hamilelerin duasının kabul gördüğü inanışıyla herkesin kendisinden dua istediğini belirten ünlü oyuncu, doğum için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.Hamilelerin duası kabul olurmuş. Bu sebeple sokakta gördüğüm sevenlerim benden dua istiyor.Ezgi Mola, doğum için yurt dışını düşünüp düşünmediği sorusuna, "Doğuma 2-2.5 ayım var. Doğum burada, Türkiye’de olacak muhtemelen. Yani sağlığa bağlı biraz da doktorumla konuşuyorum. Her şey yolunda şükür” ifadelerini kullandı.