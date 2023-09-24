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Bir eleme adayı daha belli oldu

Masterchef All Star'da bir eleme adayı daha belli oldu. Şef Hüseyin Kankaya'nın konuk olduğu programda yarışmacılar deniz ürünlerinden taco yaptı. Şef Hüseyin Kankaya'nın tabağını yapamayanlar bir diğer etaba geçti. Somer Şef haftaya birincilerin geleceğini belirterek, "Masterchef All Star bir eleme adayı daha belli oldu! 'Yarışmanın en can alıcı kısmına başlıyorsunuz'" dedi. İşte Masterchef All Star'da ekrana gelen son bölümde yaşananlar...

Ekleme: 24.09.2023 - 00:34 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:36 / Editör: Ozge Selin
Masterchef All Star'da kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyunlarının ardından iki takımdan da eleme adayları belli olmuştu. Bu haftanın eleme adayları olarak; Kerem, Barbaros, Sefa, Dilara, Azize ve Sergen çıkmıştı. Ekrana gelen son bölümde geri kalan yarışmacılar eleme adayı olmamak için yarıştı.

Yarışmacılar ilk olarak Şef Hüseyin Kankaya'nın deniz ürünlerinden taco yaptı. Ürünü yapan yarışmacılar daha sonra tadım için tabaklarını şeflere sundu. Gecenin en iyi tabağını Tahsin yaptı. İlk turdan yukarı çıkan ve bu hafta eleme adayı olmaktan kurtulan isimler Tahsin'den sonra şöyle sıralandı: Tolga, Batuhan, Ayaz, Alican ve Hasan.

Somer Şef, "Yarışmanın en can alıcı kısmına başlıyorsunuz, önümüzdeki hafta birincilerimiz geliyor" dedi.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Yarışmacılar ikinci turda şeflerin çocukluğunda sevmedikleri meyvelerden tabak yaptı. Mehmef Şefin kivi, Somer Şefin elma, Danilo Şefin mandalina sevmediği öğrenildi. Yarışmacılar tek tek şeflerin sevmediği ürünleri bilmeden seçti. Daha sonra yarışmacılar seçtikleri ürünlerden yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmadan birinci Kıvanç çıkarken son ikiye kalan isimler Tanya ve Esra oldu.

ELEME ADAYI AÇIKLANDI

Masterchef'in son eleme adayı Tanya oldu.
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