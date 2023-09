Masterchef All Star'da bir eleme adayı daha belli oldu. Şef Hüseyin Kankaya'nın konuk olduğu programda yarışmacılar deniz ürünlerinden taco yaptı. Şef Hüseyin Kankaya'nın tabağını yapamayanlar bir diğer etaba geçti. Somer Şef haftaya birincilerin geleceğini belirterek, "Masterchef All Star bir eleme adayı daha belli oldu! 'Yarışmanın en can alıcı kısmına başlıyorsunuz'" dedi. İşte Masterchef All Star'da ekrana gelen son bölümde yaşananlar...