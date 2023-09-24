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Bir deri bir kemik kaldı

Sahne performansı ve sesiyle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 12 Ekim'de 8 yıllık müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Ekleme: 24.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kariyerindeki başarısı ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dilan Çıtak Tatlıses , geçtiğimiz yıl kendisi gibi müzisyen olan Levent Dörter ile hayatını birleştirmişti.

Babası gibi müzikle ilgilenen ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak Tatlıses, her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor.

Geçen sene evlendiği Levent Dörter ile mutlu bir evlilik sürdüren Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim, tarzına iltifat eden muhabirlere takıldı.

Bir deri bir kemik kaldı

Köpeği ile gezen şarkıcı ayaküstü gazetecilerle konuşarak, "Biraz dolaşalım dedik, gördüğünüz bu arkadaş durmadı yerinde" dedi.

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tatlıses, derin yırtmaçlı eteği için "Harika olmuş" diye iltifatta bulunan muhabirlere; "Çok teşekkür ederim, çok zayıfladım olacak o kadar" diyerek takıldı.

Bir deri bir kemik kaldı

Tatlıses'in zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğu da öğrenildi.
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