Annesi İstanbul'da toprağa verildi

Deniz Seki'nin acı günü...Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Deniz Seki, annesinin vefatını sosyal medya hesabından "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.Güler Seki için Göztepe Çemenzar Camii'nde cenaze töreni düzenledi.Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.Törene müzik dünyasından Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlü'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.Toprağa verildiGüler Seki'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.