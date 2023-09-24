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Anne-kızın güzelliği hayran bıraktı

Bennu Yıldırımlar kızı Ada Yarar ile birlikte ödül töreninde ortaya çıktı! Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle hayran bıraktı...

Ekleme: 24.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Bennu Yıldırımlar'ın Arts University Bournemouth Oyunculuk bölümü mezunu kızı Ada Yarar Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde annesine eşlik etti.

Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle hayran bıraktı...

Anne-kızın güzelliği hayran bıraktı

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.
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