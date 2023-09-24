Aile dizisine sürpriz katılım!

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyon ekranlara dönmesini sağlayan Aile dizisi yeni sezonu merakla bekleniyor. 3 Ekim'de kaldığı yerden devam edecek olan Aile dizisi kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu. Ayda Aksel kadroya katıldı.

Show TV'de ekrana getirilen başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinin yeni sezon bölümleri 3 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Yeni sezon tanıtımıyla heyecan yaratan Aile kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.



USTA OYUNCU AİLE KADROSUNDA



Mynet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'yi kadrosuna dahil eden Aile dizisine bomba bir isim daha katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakterinin halası Nedret rolünü usta oyuncu Ayda Aksel canlandıracak.