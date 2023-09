Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, kutladı. Mehmet Can Uzun'a seslenen Hilal Altınbilek duygusal bir not düştü. Altınbilek, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." ifadelerini kullandı.