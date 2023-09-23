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'Yaşlarını hep yanımda al'

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, kutladı. Mehmet Can Uzun'a seslenen Hilal Altınbilek duygusal bir not düştü. Altınbilek, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 23.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Metin Hara ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açtı. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Hilal Altınbilek, Mehmet Can Uzun'un doğum günün kutladı.

HİLAL ALTINBİLEK SEVGİLİSİ MEHMET CAN UZUN'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Başarılı oyunculuk performansı ile ekranların aranılan kadın oyuncularından olan Altınbilek, sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekildiği kareleri arka arkaya paylaştı. Altınbiklek, paylaşımını "Güzel gülüşlüm, hediyem... İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

'Yaşlarını hep yanımda al'

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